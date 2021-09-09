إلياس الفخفاخ ينفي خبر منع زوجته من السفر

نشر رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ ، بيانا توضيحيا على صفحته الرسمية على الفايسبوك ينفي من خلاله ما راج من أخبار حول منع سفر زوجته وشقيقته المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي .واكد الفخفاخ أن هذا "الخبر لا أساس له من الصحة".وقال الفخفاخ: "أحتفظ بحقي في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة".