إلياس الفخفاخ ينفي خبر منع زوجته من السفر

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 16:13قراءة: 0 د, 18 ث
نشر رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ ، بيانا توضيحيا على صفحته الرسمية على الفايسبوك ينفي من خلاله ما راج من أخبار حول منع سفر زوجته وشقيقته المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي .
واكد الفخفاخ أن هذا "الخبر لا أساس له من الصحة".
وقال الفخفاخ: "أحتفظ بحقي في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة".




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