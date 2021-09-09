عصام الشابي: الديمقراطية المغربية أثبتت انه يمكن هزم الإسلام السياسي إنتخابيا دون الحاجة إلى إعلان حالة الاستثناء

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 12:33قراءة: 1 د, 24 ث
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان " الديمقراطية المغربية أثبتت انه يمكن هزم الإسلام السياسي إنتخابيا دون الحاجة إلى إعلان حالة الاستثناء في إشارة الى إجراءات قيس سعيد.


وكتب الشابي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:

"أسفرت الانتخابات المغربية عن تغير عميق في المشهد السياسي المغربي لعل أبرزه حصول حزب العدالة و التنمية الحاكم ،ذي التوجهات الإسلامية ،على 12 مقعدا بعد ان كان ممثلا ب113 نائبا في البرلمان السابق.
التيار الإسلامي المغربي قدم كل التنازلات الممكنة بل و المحظورة من اجل البقاء في الحكم و منها التوقيع على وثيقة الاعتراف بالعدو و التطبيع معه ،فكان ان دفع الثمن مرتين: مرة بالخروج عن ثوابت الأمة،و اخرى بخسارة قاعدته الانتخابية.
الديمقراطية المغربية أثبتت انه يمكن هزم تيارات " الإسلام السياسي" إنتخابيا دون الحاجة الى إعلان حالة الاستثناء أو التضييق على الحقوق و الحريات ...فقط يكفي أن تسعى الأحزاب المنافسة له إلى توسيع قاعدتها الانتخابية و الصبر على " مساوئ" الديمقراطية و العمل على إصلاحها بدل الخروج عنها و هدم أركانها."






وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، صرّح أن حزب التجمع الوطني للأحرار"، فاز بانتخابات مجلس النواب ، ب97 مقعدا بعد فرز 96 بالمائة من الأصوات.


ولفت إلى أن "الاصالة والمعاصرة(أكبر أحزاب المعارضة) احتل المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية ب 82 مقعدا ، متبوعا بحزب الاستقلال(معارض) ب 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي (يساري)، ب35 مقعدا في حين سجل العدالة والنتمبة تراجعا كبيرا بحصوله على 12 مقعدا.
واحتل حزب الحركة الشعبية ، المرتبة الخامسة ب 26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 20 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري ب 18 مقعدا.


واحتل حزب العدالة والتنمية(قائد الائتلاف الحكومي المنهي ولايته) المرتبة 8 مقتصرين على 12 مقعدا، بالإضافة إلى 12 مقعدا موزعة على 12 حزبا آخرا.



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