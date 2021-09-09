عصام الشابي: الديمقراطية المغربية أثبتت انه يمكن هزم الإسلام السياسي إنتخابيا دون الحاجة إلى إعلان حالة الاستثناء

"أسفرت الانتخابات المغربية عن تغير عميق في المشهد السياسي المغربي لعل أبرزه حصول حزب العدالة و التنمية الحاكم ،ذي التوجهات الإسلامية ،على 12 مقعدا بعد ان كان ممثلا ب113 نائبا في البرلمان السابق.

التيار الإسلامي المغربي قدم كل التنازلات الممكنة بل و المحظورة من اجل البقاء في الحكم و منها التوقيع على وثيقة الاعتراف بالعدو و التطبيع معه ،فكان ان دفع الثمن مرتين: مرة بالخروج عن ثوابت الأمة،و اخرى بخسارة قاعدته الانتخابية.

الديمقراطية المغربية أثبتت انه يمكن هزم تيارات " الإسلام السياسي" إنتخابيا دون الحاجة الى إعلان حالة الاستثناء أو التضييق على الحقوق و الحريات ...فقط يكفي أن تسعى الأحزاب المنافسة له إلى توسيع قاعدتها الانتخابية و الصبر على " مساوئ" الديمقراطية و العمل على إصلاحها بدل الخروج عنها و هدم أركانها."

قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان " الديمقراطية المغربية أثبتت انه يمكن هزم الإسلام السياسي إنتخابيا دون الحاجة إلى إعلان حالة الاستثناء في إشارة الى إجراءات قيس سعيد.وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، صرّح أن حزب التجمع الوطني للأحرار"، فاز بانتخابات مجلس النواب ، ب97 مقعدا بعد فرز 96 بالمائة من الأصوات.ولفت إلى أن "الاصالة والمعاصرة(أكبر أحزاب المعارضة) احتل المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية ب 82 مقعدا ، متبوعا بحزب الاستقلال(معارض) ب 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي (يساري)، ب35 مقعدا في حين سجل العدالة والنتمبة تراجعا كبيرا بحصوله على 12 مقعدا.واحتل حزب الحركة الشعبية ، المرتبة الخامسة ب 26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 20 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري ب 18 مقعدا.واحتل حزب العدالة والتنمية(قائد الائتلاف الحكومي المنهي ولايته) المرتبة 8 مقتصرين على 12 مقعدا، بالإضافة إلى 12 مقعدا موزعة على 12 حزبا آخرا.