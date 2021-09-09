المكي معلقا على نتائج انتخابات المغرب " يتراجع حزب ولا يتراجع وطن"

قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي معلقا على نتائج الانتخابات التشريعية المغربية التي سجلت تراجعا للإسلاميين انه " يتراجع حزب ولا يتراجع وطن".وأكد المكي في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك أن المهم استمرار التقدم نحو الحرية و الديمقراطية، وأنه من طبيعة الديمقراطية أن أحزابا تتقدم و أخرى تتراجع و هكذا دواليك و إلا ما فائدة الإنتخابات؟.وشدد المكي على أن الأحزاب التي تتقدم الانتخابات ستُختبر في الوفاء بما وعدت به وأن الأحزاب التي تتراجع عليها استخلاص الدروس لكي تعود بالجديد، مشيرا إلى أنه في الديمقراطية يتراجع حزب و لا يتراجع الوطن، ويخسر حزب و لا يخسر الوطن.وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، صرّح أن حزب التجمع الوطني للأحرار"، فاز بانتخابات مجلس النواب ، ب97 مقعدا بعد فرز 96 بالمائة من الأصوات.ولفت إلى أن "الاصالة والمعاصرة(أكبر أحزاب المعارضة) احتل المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية ب 82 مقعدا ، متبوعا بحزب الاستقلال(معارض) ب 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي (يساري)، ب35 مقعدا في حين سجل العدالة والنتمبة تراجعا كبيرا بحصوله على 12 مقعدا.واحتل حزب الحركة الشعبية ، المرتبة الخامسة ب 26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 20 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري ب 18 مقعدا.واحتل حزب العدالة والتنمية(قائد الائتلاف الحكومي المنهي ولايته) المرتبة 8 مقتصرين على 12 مقعدا، بالإضافة إلى 12 مقعدا موزعة على 12 حزبا آخرا.