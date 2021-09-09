القصرين : القبض على إمام وخطيب في أحد مساجد حي الزهور من أجل تمجيده لتنظيم إرهابي

تمكّنت ، الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين ، مساء أمس الإربعاء ، من إلقاء القبض على إمام خطيب في أحد مساجد حي الزهور بالجهة من أجل تمجيده لتنظيم إرهابي وفق ما أفاد به مصدر أمني في الجهة.



وذكر ذات المصدر في تصريح لــ (وات ) أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في القصرين أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.



