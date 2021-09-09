حديث الخروج من السجن... "ولد العياري" في قبضة عدلية سيدي البشير

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 09:09قراءة: 0 د, 18 ث
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير أول أمس من الاطاحة بالمكنى "ولد العياري" الذي استأنف ترويج المخدرات بعد مغادرته السجن منذ فترة قصيرة من أجل اكمال عقوبته المتعلقة بترويج المخدرات.


و تم حجز كمية هامة من الأقراص المخدرة و الماريخوانا و مبلغ مالي حصيلة بيعه للمخدرات،واختام لمؤسسات .

باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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