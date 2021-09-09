تونس المدينة... تعرض دار الثقافة للسرقة والنهب

تمكن يوم أول أمس 7 سبتمبر 2021 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من إلقاء القبض على شخص من أجل تعمّده سرقة ونهب تجهيزات من داخل دار الثقافة بالجهة وبالتحرّي في شأنه تبيّن أنه محلّ تفتيش لفائدة الفرقة المختصّة بالبحث في العنف ضدّ المرأة والطفل بتونس المدينة من أجل "إهمال عيال".



بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.



