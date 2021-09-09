الرقاب ‫: وفاة أم وإبنها بسبب صاعقة رعديــة

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 06:15قراءة: 0 د, 25 ث
أنهت صاعقة رعدية حياة إمراة و إبنها البالغ من العمر 12سنة أثناء هطول مطر بمنطقة "فرش غريب" التابعة لمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد و ذلك قرب محل سكناهما.

و حسب مصدر من الحماية المدنية بالرقاب فان فريق الإنقاذ حاول إنقاذهما و نقلهما الى المستشفى المحلي بذات المعتمدية لكن الموت كان أسرع.

فيما سجلت منطقة فايض من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية وفاة شاب، أصيل الجهة كان يحاول انقاذ اغنامه بأحد الاودية،،بعد أن جرفتها مياه الامطار وفق ما أعلنت عنه إذاعة المنستير عبر صفحتها الرسمية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232086



En continu

Toutes les news

الخميس 09 سبتمبر 2021 | 2 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:38 15:52 12:24 05:57 04:28
Babnet
34°
Babnet31°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
7.2 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2531°-2531°-2429°-2430°-23
  • Avoirs en devises
    20041,7

  • (8 sept)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,30430 DT        1$ =2,78371 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 sept)   1596,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة