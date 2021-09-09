الرقاب ‫: وفاة أم وإبنها بسبب صاعقة رعديــة

أنهت صاعقة رعدية حياة إمراة و إبنها البالغ من العمر 12سنة أثناء هطول مطر بمنطقة "فرش غريب" التابعة لمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد و ذلك قرب محل سكناهما.



و حسب مصدر من الحماية المدنية بالرقاب فان فريق الإنقاذ حاول إنقاذهما و نقلهما الى المستشفى المحلي بذات المعتمدية لكن الموت كان أسرع.



فيما سجلت منطقة فايض من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية وفاة شاب، أصيل الجهة كان يحاول انقاذ اغنامه بأحد الاودية،،بعد أن جرفتها مياه الامطار وفق ما أعلنت عنه إذاعة المنستير عبر صفحتها الرسمية.



