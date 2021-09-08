ديوان الملكية العقارية: حرص على تبسيط الاجراءات والدفع نحو التقدم في رقمنة الخدمات





أدى أحمد عظوم، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة اليوم الأربعاء 08 سبتمبر 2021، زيارة إلى المقر المركزي للديوان الوطني للملكية العقارية أين اجتمع بالرئيس المدير العام للديوان وديع رحومة بمعية السادة المديرين العامين و الجهويين وبمشاركة عضو الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية الصادق اللواتي، عبر تقنية التواصل عن بعد.و تأتي هذه الزيارة وفق بلاغ للوزارة, في إطار توفير أنجع السبل لضمان أداء مميز للسجل العيني وتأمين المرور إلى إدارة رقمية.وبعد تثمين دور الإدارات المركزية والجهوية ومجهودات إطاراتها وموظفيها ، شدّد الوزير خلال هذا اللقاء على أهمية استقرار المناخ الاجتماعي للمؤسسة مؤكدا على أن تغيير صبغة إدارة الملكية العقارية يعد مكسبا للدولة و للمواطن لأنه سيساهم في جودة الخدمات و في دفع عجلة التنمية وأبدى حرص الوزارة على استكمال استحقاقات الديوان.وأدى أحمد عظوم زيارة إلى مختلف الإدارات العامة للملكية العقارية.وأشار وديع رحومة حافظ الملكية العقارية إلى أن الديوان قام بكل الإجراءات اللازمة لإسداء و استخلاص جميع الخدمات الإشهارية على الخط.ومن جانبه قدم عماد حمادي المدير العام للإعلامية عرضا للموقع الجديد للديوان الوطني للملكية العقارية الذي سيسدي من خلاله خدماته على الخط بطريقة مبسطة.و بينت بية جاوحدو المديرة العامة للتنسيق و الاعلام و العلاقات العامة ان عدد عمليات الاطلاع على الرسوم العقارية على الخط ارتفع من17195 عملية سنة 2019 إلى 29695 خلال سنة2020،مسجلة تطورا بنسبة72 بالمائة.