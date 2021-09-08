محمد كريشان: حكومة طالبان ترى النور قبل حكومة تونس !!

قال الإعلامي التونسي في قناة الجزيرة محمد كريشان في تغريدة على تويتر ان حكومة طالبان في أفغانستان ترى النور قبل حكومة تونس في انتقاد لتباطؤ الرئيس قيس سعيد في إعلان الحكومة.وأوضح كريشان أنه كتب هذه التغريدة ليشير إلى تأخر تونس في تشكيل حكومة حتى أن "طالبان" سبقتها رغم كل ظروف أفغانستان .. منتقدا من اعتبر تغريدته مقارنة تونس بأفغانستان... مضيفا "صدق الحكيم الذي قال «يشير الحكيم إلى القمر فينظر الأحمق إلى أصبعه».الله غالب!!"وكانت طالبان أعلنت الثلاثاء نواة حكومتها الجديدة وعلى رأسها قيادي مخضرم مدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة، وذلك بعد أن استولت الحركة الإسلامية المتشدّدة على السلطة في هجوم خاطف أطاح الرئيس المدعوم من الولايات المتحدة.وجاء الإعلان عن الحكومة وسط تصاعد الاحتجاجات الرافضة لحكم طالبان، ومقتل شخصين في مدينة هرات (غرب) الثلاثاء، حسبما أكد طبيب لوكالة فرانس برس.وقد تعهدت الحركة الإسلامية المتشددة المعروفة بحكمها القاسي والقمعي في فترة حكمها الأولى بين الأعوام 1996 و2001، تبنّي نمط حكم أكثر "شمولا" فيما كانت القوات الأميركية تستكمل انسحابا فوضويا من أفغانستان.