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محمد كريشان: حكومة طالبان ترى النور قبل حكومة تونس !!

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 09:25قراءة: 0 د, 50 ث
قال الإعلامي التونسي في قناة الجزيرة محمد كريشان في تغريدة على تويتر ان حكومة طالبان في أفغانستان ترى النور قبل حكومة تونس في انتقاد لتباطؤ الرئيس قيس سعيد في إعلان الحكومة.

وأوضح كريشان أنه كتب هذه التغريدة ليشير إلى تأخر تونس في تشكيل حكومة حتى أن "طالبان" سبقتها رغم كل ظروف أفغانستان .. منتقدا من اعتبر تغريدته مقارنة تونس بأفغانستان... مضيفا "صدق الحكيم الذي قال «يشير الحكيم إلى القمر فينظر الأحمق إلى أصبعه».
الله غالب!!"




وكانت طالبان أعلنت الثلاثاء نواة حكومتها الجديدة وعلى رأسها قيادي مخضرم مدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة، وذلك بعد أن استولت الحركة الإسلامية المتشدّدة على السلطة في هجوم خاطف أطاح الرئيس المدعوم من الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان عن الحكومة وسط تصاعد الاحتجاجات الرافضة لحكم طالبان، ومقتل شخصين في مدينة هرات (غرب) الثلاثاء، حسبما أكد طبيب لوكالة فرانس برس.

وقد تعهدت الحركة الإسلامية المتشددة المعروفة بحكمها القاسي والقمعي في فترة حكمها الأولى بين الأعوام 1996 و2001، تبنّي نمط حكم أكثر "شمولا" فيما كانت القوات الأميركية تستكمل انسحابا فوضويا من أفغانستان.




Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 232032

Zikas  (Nigeria)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 16h 21m |           
يعيش أهل بلدي وبينهم ما فيش .. تعارف يخلّي التحالف يعيش
تعيش كل طايفة .. من التانية خايفة .. وتنزل ستاير بداير وشيش
لكن في الموالد .. يا شعبي يا خالد .. بنتلم صحبه .. ونهتف : يعيش
يعيش المثقف على مقهى ريش .. محفلط مزفلط كتير كلام
عديم الممارسة عدو الزحام .. بكام كلمة فاضية وكام اصطلاح .. يفبرك حلول المشاكل قوام
يعيش التنابلة في حي الزمالك .. وحي الزمالك مسالك مسالك
تحاول تفكر تهوب هناك .. تودر حياتك .. بلاش المهالك
لذلك إذا عزت توصف حياتهم .. تقول الحياة عندنا مش كذلك
وممكن تشوفهم في وسط المدينة .. إذا مر جنبك .. أتومبيل سفينة
قفاهم عجينة .. كروشهم سمينة .. جلودهم بتضوي .. دماغهم تخينة
سنانهم مبارد تفوت في الجليد .. مافيش سخن بارد .. بياكلوا الحديد
ما دام نهر وارد .. وجاي م الصعيد .. تزيد الموارد .. كروشهم تزيد
وتسمع وتسلم بأن التنابلة أو الأكالين .. حيسمح كبيرهم .. ويعمل مقابلة مع الفلاحين
ويحصل تحالف .. ما بين الجميع .. ونملا المصارف .. بدم القطيع
أطيع الخليفة .. أطيع التنابلة .. دا مفروض عليك .. وتزرع وتبعت لحي الزمالك
وحي الزمالك .. مسالك مسالك .. تحاول تفكر تهوب هناك .. تودر حياتك
بلاش المهالك .. لذلك ، إذا حد جاب لك سيرتهم .. تبسمل تكبر .. وتهتف كذلك
يعيش الغلابة .. في طّي النجوع .. نهارهم سحابة .. وليلهم دموع
سواعد هزيلة .. لكن فيها حيلة .. تبدّر تخضّر جفاف الربوع
مكن شغل كايرو .. ما يتعبش دايره .. لا ياكل .. ولا حتى يقدر يجوع
يا غلبان بلدنا .. يا فلاح يا صانع .. يا شحم السواقي .. يا فحم المصانع
يا منتج .. يا مُبهج .. يا آخر حلاوة .. يا هادي .. يا راضي .. يا عاقل .. يا قانع
ما تتعبش عقلك .. في شغل السياسة .. وشوف أنت شغلك .. بهمّة وحماسة
وعوّد عيالك فضيلة الرضا .. لأن إحنا طبعا .. عبيد القضا
ورزقك ورزقي ورزق الكلاب .. دا موضوع مؤجل ليوم الحساب
كمان الصحافة .. حتكتب في حالتك .. وتنشر مناظر لخالك وخالتك
وتطلع يا مسعد عليك الغناوي .. وتسمع بإسمك .. في قلب القهاوي
تحبك مشيره وبنات الجزيرة .. وقصة غرامك .. تشيع في الرداوي
يعيش عم مسعد ... يعيش يعيش يعيش .. يعيش أهل بلدي

Zikas  (Nigeria)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 16h 08m |           
إسمع يا سي كريشان:

https://www.youtube.com/watch?v=TDILosFDIds&list=TLPQMDgwOTIwMjGjcVycDfbMYQ&index=2

Zikas  (Nigeria)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 15h 54m |           
يا كريشان .. يا وْخَيْ ! بالله توه أنت شايخ وعامل جو في خدمتك مع قناة الجزيـــــــــــــــرة "المحتــــــــــــرمة" .. ولذا خوفك من إنّك ما تلبّيش دعوة "أَعْرَافِكْ" (يامِّيــــــــــمْتِي!) ... أمّا إذا كانت دعواتهم تخص الشأن الداخلي متاع بلادك العزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس ، المفروض "تبعثهم هوما والشّهريّة (ولو ما تنجّمش تحلم باش
تاخذها في بلادك) ... (يَا بـــــــابــــا!)

وفي الآخر ... حيّـــاك الله .. وكما غَنَّى الشِّيخْ إمـــام (رحمة الله عليه) :
"يعيش التنابله .. فى حي الزمالك .. وحى الزمالك .. مسالك مسالك .. تحاول .. تفكر .. تهوب هنالك .. تودر حياتك .. بلاش المهالك" ... والسّلام في الختام

Fenac  (Tunisia)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 12h 09m |           
اتضج ان حبيب الغريبي اكثر رفعة فكرية منك ربما لانه ليس له نفس المسؤوليات في قناة الجزيرة او هو كذا طبعه مستقيم

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 09h 29m |           
لكن ما رأيكم في من يتحدث عن السماء والنجوم ويريد ان ننظر اليه

Radhbe  (France)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 08h 46m |           
بابنات



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