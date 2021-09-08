منى البوعزيزي: نائب وإطار أمني تورّطا في إدخال قهوة فاسدة إلى تونس

قدمت اليوم الأربعاء 08 سبتمبر 2021 الصحفية منى البوعزيزي تفاصيل عملية إدخال قهوة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك من ليبيا إلى تونس.وفي تدخل هاتفي على اذاعة شمس, أكدت منى البوعزيزي إيقاف المهرب متلبس بحوزته 20 ألف كبسولة قهوة، والذي تبيّن أنه كان يقود سيارة أحد نواب البرلمان عن حركة الشعب، مشيرة إلى أن الأحداث حصلت قبل 25 جويلية بفترة وجيزة.وتابعت أن إطارا أمنيا مورطا في عملية التهريب، حيث وبإيعاز منه تم إخفاء البضاعة وإفراغ المخازن قبل مداهمتها.وكشفت أن النائب متمسك ببراءته وقال إنه كان يساعد 'المهرب' على وجه الفضل، كما كشفت أن عدة نواب توجهوا إلى مقر الشرطة الإقتصادية للضغط من أجل غلق الملف.وقالت الصحفية إن الضابطة التي تابعت الموضوع تم تجميدها ونقلتها إلى بن عروس.