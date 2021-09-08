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منى البوعزيزي: نائب وإطار أمني تورّطا في إدخال قهوة فاسدة إلى تونس

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 08:40قراءة: 0 د, 37 ث
قدمت اليوم الأربعاء 08 سبتمبر 2021 الصحفية منى البوعزيزي تفاصيل عملية إدخال قهوة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك من ليبيا إلى تونس.

وفي تدخل هاتفي على اذاعة شمس, أكدت منى البوعزيزي إيقاف المهرب متلبس بحوزته 20 ألف كبسولة قهوة، والذي تبيّن أنه كان يقود سيارة أحد نواب البرلمان عن حركة الشعب، مشيرة إلى أن الأحداث حصلت قبل 25 جويلية بفترة وجيزة.

وتابعت أن إطارا أمنيا مورطا في عملية التهريب، حيث وبإيعاز منه تم إخفاء البضاعة وإفراغ المخازن قبل مداهمتها.

وكشفت أن النائب متمسك ببراءته وقال إنه كان يساعد 'المهرب' على وجه الفضل، كما كشفت أن عدة نواب توجهوا إلى مقر الشرطة الإقتصادية للضغط من أجل غلق الملف.

وقالت الصحفية إن الضابطة التي تابعت الموضوع تم تجميدها ونقلتها إلى بن عروس.




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 232029

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 14h 26m |           
هذا دليل على أن حركة الشعب تخترق المؤسسة الأمنية

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 14h 24m |           
النائب بالتأكيد مول حملة إنتخابات حركة الشعب بالمال الفاسد

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 10h 57m |           
حسبما جاء في الفيديو النائب هو عن حركة الشعب بولاية المنستير
من الافضل بيان الامر لرفع الشك والشبهة عن بقية النواب
ثم ليعلم ناخبوه لمن صوتوا وأي شخص هو
ونائب الشعب ان كان محل شبهة فمن حق ناخبيه ان يعلموا ذلك في حيته ولا ينتظروا القرار القضائي الذي ربما يصدر بعد سنين

Vivelatunisie  ()  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 09h 58m |           
رجاءا، سموا الأشياء بأسماءها و إلا فالخبر لا معنى له



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