موزاييك تكشف حقيقة رفع الحجز عن 30 ألف طنّ من الحديد

أكد سامي بن هويدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان والناطق باسمها لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 8 ستمبر 2021 عدم صحة الأخبار المتداولة حول قرار قضائي برفع الحجز عن 30 ألف طنّ من الحديد تم حجزها داخل مصنع بجهة بئر مشارقة الشهر الماضي.



وأضاف بن هويدي بأن قرار الحجز" القانوني" لا زال ساري المفعول في انتظار استكمال الابحاث في القضية.



وشدّد على أن هناك قرار صدر منذ بداية الأبحاث يقضي بامكانية تفويت صاحب المصنع في كميات الحديد المحجوزة بالبيع سواء بالسوق المحلية أو الخارجية شريطة تأمين مداخيل عملية البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية في انتظار ما ستتوصل اليه الأبحاث.





