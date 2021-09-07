أريانة: حجز كميات من القماش المهرب بقيمة 2 مليون دينار

تمكنت مصالح الحرس الديواني بأريانة اليوم الثلاثاء 7سبتمبر 2021 إثر إستهداف مخزن كائن باحدى ضواحي العاصمة، من ضبط كمية من القماش المهرب يحتوي على 5400 لفافة قماش مختلفة الأنواع طولها 300ألف متر مهربة ومجهولة المصدر .



حيث بالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المخزن المذكور ليتم العثور على كمية القماش المهرب التي لم يستظهر مالكها في شأنها بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكها.



تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية بلغت 2.126 مليون دينار.



