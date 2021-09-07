Babnet Babnet  Samia Kaisar - عينك عنواني  

إيقاف صاحب موقع 'الثورة نيوز'

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 17:28قراءة: 0 د, 17 ث
علمت اذاعة موزاييك أن وحدة أمنية مختصة تمكنت منذ عصر اليوم من إيقاف صاحب موقع "الثورة نيوز" محمد ناعم الحاج منصور، وذلك استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة محكمة الاستئناف بتونس، لتنفيذ حكم قضائي بات قضى بسجنه مدة أربعة أشهر من أجل جريمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232005



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 | 29 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:09 18:41 15:53 12:24 05:55 04:26
Babnet
28°
Babnet30°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2331°-2334°-2531°-2632°-25
  • Avoirs en devises
    20186,7

  • (7 sept)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,30504 DT        1$ =2,78328 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 sept)   1553,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة