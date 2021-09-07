علمت اذاعة موزاييك أن وحدة أمنية مختصة تمكنت منذ عصر اليوم من إيقاف صاحب موقع "الثورة نيوز" محمد ناعم الحاج منصور، وذلك استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة محكمة الاستئناف بتونس، لتنفيذ حكم قضائي بات قضى بسجنه مدة أربعة أشهر من أجل جريمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي.
إيقاف صاحب موقع 'الثورة نيوز'
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