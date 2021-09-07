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عز الدين سعيدان: نتسولوا ولا نعلن الإفلاس

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 11:26قراءة: 0 د, 22 ث
قال "الخبير الاقتصادي" عز الدين سعيدان في مداخلة عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" انه لا يجب بكل الأحوال إعلان إفلاس الدولة التونسية.
وأضاف سعيدان " نتسولوا الى الدول الخارجية لتدعمنا اقتصاديا ولا نعلن إفلاسنا" مضيفا " يمكن للرئيس قيس سعيد ان يتصل بدول شقيقة وصديقة عبرت في السابق على دعمنا".
وتابع سعيدان " يمكن ان نقوم باصدار النقد كما حصل في فترات سابقة لتوفير رواتب الموظفين".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 231983

Oceanus  ()  |Mardi 07 Septembre 2021 à 13h 00m |           
Au lieu de faire les mendiants chaque jour essayez de recuperer les hommes d affaires tunisiens qui travaillent en dehors du pays et qui ont quitte apres la revolution et donnez les des avantages.en plus arretez de parler beaucoup de l argent sale et blanchi car toute l europe est blanchi par l argent sale mais ils obligent les autres a jouer propre alors qu ils ne respectent pas cela .si vous avez assez d argent on vous donne des papiers en
france et on s en fou d ou vient l argent.ne soyons pas dupes et profitons de tout ce qu on peut faire pour sauver notre peau.regardez la turquie qui vend maintenant en lybie ses produits sous emballage tunisien et prennent le marche .arretez l innocence et utilisons toutes les cartes .

Radhbe  (France)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 12h 46m |           
Salam



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