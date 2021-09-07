عز الدين سعيدان: نتسولوا ولا نعلن الإفلاس

قال "الخبير الاقتصادي" عز الدين سعيدان في مداخلة عبر أمواج إذاعة " جوهرة اف ام" انه لا يجب بكل الأحوال إعلان إفلاس الدولة التونسية.وأضاف سعيدان " نتسولوا الى الدول الخارجية لتدعمنا اقتصاديا ولا نعلن إفلاسنا" مضيفا " يمكن للرئيس قيس سعيد ان يتصل بدول شقيقة وصديقة عبرت في السابق على دعمنا".وتابع سعيدان " يمكن ان نقوم باصدار النقد كما حصل في فترات سابقة لتوفير رواتب الموظفين".