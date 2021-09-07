الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: لا نستبعد حصول الأخوين القروي على اللجوء السياسي في الجزائر

استبعد كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي وجود علاقة بين إلقاء القبض على الأخوين نبيل وغازي القروي بالجزائري وعملية تسليم تونس للاجئ الجزائري سليمان أبو حفص لسلطات بلده.وأوضح المتحدث في حوار لإذاعة شمس اف ام أن كل ملف وقضية تعالج على حدة كاشفا على وجود تواصل مع الرابطة الجزائرية بخصوص إيقاف الأخوين القروي.وحول إمكانية حصول نبيل وغازي القروي على اللجوء السياسي بالجزائر، أوضح العبيدي أن القرار يعود للمجلس الأعلى للجوء الجزائري في الجزائر وذلك بعد التنسيق مع المنظمات الأممية للنظر في الملف إذا تم المطالبة بتمتيعهما باللجوء.