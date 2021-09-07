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الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: لا نستبعد حصول الأخوين القروي على اللجوء السياسي في الجزائر

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 11:21قراءة: 0 د, 35 ث
استبعد كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي وجود علاقة بين إلقاء القبض على الأخوين نبيل وغازي القروي بالجزائري وعملية تسليم تونس للاجئ الجزائري سليمان أبو حفص لسلطات بلده.

وأوضح المتحدث في حوار لإذاعة شمس اف ام أن كل ملف وقضية تعالج على حدة كاشفا على وجود تواصل مع الرابطة الجزائرية بخصوص إيقاف الأخوين القروي.


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وحول إمكانية حصول نبيل وغازي القروي على اللجوء السياسي بالجزائر، أوضح العبيدي أن القرار يعود للمجلس الأعلى للجوء الجزائري في الجزائر وذلك بعد التنسيق مع المنظمات الأممية للنظر في الملف إذا تم المطالبة بتمتيعهما باللجوء.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 231982

MZAWWAR  (Canada)  |Mardi 07 Septembre 2021 à 15h 16m |           
Corrompus ou pas corrompus, je n'aime pas voir des Tunisiens emprisonnés à l'extérieur de leur pays à cause d'un passage illégal aux frontières. plusieurs Tunisiens ont enfoui et sont entrés en Algérie sans passeport, de mzali jusqu'à maintenant... alors pourquoi la prison et mesures musclées!!!! je ne pense pas aussi qu'un procès équitable en Tunisie soit possible à l'heure actuelle. Puisque Ben Ali2 heyej meyej et dirige les magistrats
comme il veut avec l'aide de la nouvelle leila ben ali et du nouveau moncef ben ali



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