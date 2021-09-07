نجيب الشابي: بعد بيان مجموعة الدول السبعة ... ليس من الوطنية تعريض البلاد الى عزلة دولية

قال رئيسة الهيئة السياسية لحزب الامل احمد نجيب الشابي ان موقف مجموعة السبع ينهي الجدل المفتعل حول الموقف الدولي مما يجري في تونس منذ 25 جويلية الماضي متابعا " ليس من الوطنية تعريض البلاد الى عزلة دولية".
يذكر أن سفراء مجموعة الدول السبع بتونس، حثوا في بيان أصدروه يوم الإثنين، على "سرعة العودة في تونس إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز".
وأكد السفراء في بيانهم المنشور على صفحات سفارات ألمانيا الفدرالية واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة بتونس، في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، على "الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد، حتّى يتسنّى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه البلاد، على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة"، وفق نص البيان.
وكتب نجيب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" البيان الصادر عن مجموعة الدول السبعة (الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا والمانيا وكندا وايطاليا) ينهي الجدل المفتعل حول الموقف الدولي مما يجري في تونس منذ 25 جويلية الماضي.
يذكر أن سفراء مجموعة الدول السبع بتونس، حثوا في بيان أصدروه يوم الإثنين، على "سرعة العودة في تونس إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز".
وأكد السفراء في بيانهم المنشور على صفحات سفارات ألمانيا الفدرالية واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة بتونس، في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، على "الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد، حتّى يتسنّى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه البلاد، على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة"، وفق نص البيان.
وكتب نجيب الشابي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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