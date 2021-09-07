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صفاقس القبض على مجرمين مورطين في قضايا اغتصاب قاصر وفتاة

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 09:55قراءة: 0 د, 21 ث
تمكن أعوان مصلحة شرطة النجدة بصفاقس فجر امس واثر مداهمات أمنية من القبض على مجرم مصنف خطير بجهة حي الأنس صفاقس مورط في قضة اغتصاب شنيعة حيث قام بتحويل وجهة صديقته واغتصبها بعد تعنيفها وتهديدها بالذبح بموس .


وفي نفس الصدد تمت الإطاحة بأحد المنحرفين مورط في قضية تحويل وجهة قاصر وإغتصابها داخل غابة بالجهه.

وقد تم الاحتفاظ بهما باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وتحرير محضر بحث في الغرض.

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