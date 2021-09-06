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لطفي العبدلي: المتعصبون لقيس سعيّد يمهدون لصناعة دكتاتورية جديدة

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 19:40قراءة: 0 د, 36 ث
حذّر الاثنين 6 سبتمبر، المسرحي لطفي العبدلي في شريط فيديو نشره على صفحته بالأنستغرام ما وصفه بالحزام الذي يساند قرارا رئيس الجمهورية قيس سعيّد ويحاول صنع دكتاتورية جديدة تقوم على عدم معارضة الرئيس ولا نقد توجهاته.
وقال لطفي العبدلي " قيس سعيّد رئيس لكل التونسيين ومن حق ما يخالفونه التعبير عن رأيهم بكل حرية في بلدهم "، مضيفا " لا نريد أن نجعل من قيس سعيّد شخصية مقدسة كل من يعارضها منبوذ ويتعرض للتنكيل به".
وتابع لطفي العبدلي " صناعة الدكتاتورية أخطر بكثير من الدكتاتور نفسه".
واستدرك لطفي العبدلي " تونس قوتها في اختلافها وهناك من يدفع لإلغاء الحق في الاختلاف وهذا خطير".
يذكر أن المسرحي لطفي العبدلي من أشد المساندين لرئيس الجمهورية قبل وبعد 25 جويلية.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 231963

Fenac  (Tunisia)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 19h 01m |           
عبقري
زمانه
عجبتك
دكتاتورية الشيخ حتى كان جاء وطني



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