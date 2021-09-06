Babnet Babnet  Samia Kaisar - عينك عنواني  

عبد اللطيف المكي: رفض التدخلات الأجنبية يظل بلا مصداقية إذا لم يتم بحث الحلول الداخلية

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 10:56قراءة: 0 د, 45 ث
قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رفض التدخلات الأجنبية يظل بلا مصداقية إذا لم يتم بحث الحلول الداخلية.


وكان عضوا الكونغرس الأمريكي كريس مورفي وجون أوسوف، التقيا يوم السبت، أربعة أعضاء بمجلس نواب الشعب المجمّدة أعماله، وهم النائب المستقل حاتم المليكي والنائبة عن حركة النهضة سيدة الونيسي والنائب عن حركة تحيا تونس مروان فلفال والنائبة عن حزب قلب تونس سميرة الشواشي،.
يشار إلى أن بعض الأحزاب والمنظمات عبرت عن رفضهم الدعوة الى لقاء الوفد الأمريكي، واعتبروه تدخّلا في الشأن الوطني التونسي وتعدّيا على السّيادة الوطنيّة.


وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" القول برفض التدخلات الخارجية صحيح و من أبجديات السيادة الوطنية و لكن يبقى غير ذي مصداقية ما لم ببحث أصحابه عن الحلول الداخلية فما بالك بمن يعطل الحلول الداخلية و التي لن تكون الا عبر حوار ما لأن الإملاءات لن تنجح و لن توحد الصف الوطني.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 231920

MZAWWAR  (Canada)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 19h 59m |           
Tozz hekma



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 07 سبتمبر 2021 | 29 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:09 18:41 15:53 12:24 05:55 04:26
Babnet
28°
Babnet30°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2331°-2334°-2531°-2632°-25
  • Avoirs en devises
    20186,7

  • (7 sept)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,30504 DT        1$ =2,78328 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 sept)   1553,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة