عبد اللطيف المكي: رفض التدخلات الأجنبية يظل بلا مصداقية إذا لم يتم بحث الحلول الداخلية

قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رفض التدخلات الأجنبية يظل بلا مصداقية إذا لم يتم بحث الحلول الداخلية.وكان عضوا الكونغرس الأمريكي كريس مورفي وجون أوسوف، التقيا يوم السبت، أربعة أعضاء بمجلس نواب الشعب المجمّدة أعماله، وهم النائب المستقل حاتم المليكي والنائبة عن حركة النهضة سيدة الونيسي والنائب عن حركة تحيا تونس مروان فلفال والنائبة عن حزب قلب تونس سميرة الشواشي،.يشار إلى أن بعض الأحزاب والمنظمات عبرت عن رفضهم الدعوة الى لقاء الوفد الأمريكي، واعتبروه تدخّلا في الشأن الوطني التونسي وتعدّيا على السّيادة الوطنيّة." القول برفض التدخلات الخارجية صحيح و من أبجديات السيادة الوطنية و لكن يبقى غير ذي مصداقية ما لم ببحث أصحابه عن الحلول الداخلية فما بالك بمن يعطل الحلول الداخلية و التي لن تكون الا عبر حوار ما لأن الإملاءات لن تنجح و لن توحد الصف الوطني.