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في قلب العاصمة... يترصد قريبه ثم يشوه له وجهه بموسى

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 08:17قراءة: 0 د, 20 ث
تمكن يوم أول أمس 4 سبتمبر 2021 أعوان فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بباب البحر من إلقاء القبض على شخص عمره 41 سنة، من ذوي السّوابق العدليّة وحديث الخروج من السّجن اعتدى بالعنف الشديد و بواسطة موسى بوسعادة على احد معارفه نتيجة خلافات بينهما عندما التقى به بالعاصمة .

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 1، أذنت بالإحتفاظ به من اجل تهمة"الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة".

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