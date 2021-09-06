في قلب العاصمة... يترصد قريبه ثم يشوه له وجهه بموسى

تمكن يوم أول أمس 4 سبتمبر 2021 أعوان فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بباب البحر من إلقاء القبض على شخص عمره 41 سنة، من ذوي السّوابق العدليّة وحديث الخروج من السّجن اعتدى بالعنف الشديد و بواسطة موسى بوسعادة على احد معارفه نتيجة خلافات بينهما عندما التقى به بالعاصمة .
بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 1، أذنت بالإحتفاظ به من اجل تهمة"الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة".
بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 1، أذنت بالإحتفاظ به من اجل تهمة"الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة".
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