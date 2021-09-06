في قلب العاصمة... يترصد قريبه ثم يشوه له وجهه بموسى

تمكن يوم أول أمس 4 سبتمبر 2021 أعوان فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بباب البحر من إلقاء القبض على شخص عمره 41 سنة، من ذوي السّوابق العدليّة وحديث الخروج من السّجن اعتدى بالعنف الشديد و بواسطة موسى بوسعادة على احد معارفه نتيجة خلافات بينهما عندما التقى به بالعاصمة .



بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 1، أذنت بالإحتفاظ به من اجل تهمة"الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة".



