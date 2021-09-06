مروان فلفال: سألت وفد الكونغرس صراحة هل جاؤوا لدعم النهضة .. فنفوا ذلك

" 1- قررت المشاركة و أنا مدرك جيدا لتبعات هذا الحضور من إشاعات و مزايدات و فبركات، إيمانا مني بعدم جدوى

سياسة الكراسي الفارغة و قطعا للطريق أمام أي سردية قد تشوه حقيقة الأحداث في تونس.

عديدون هم من خيروا أن لا يحضروا وانسحبوا و هذا رأيهم و نحترمه. بالنسبة لي، حضوري في لقاء البارحة ، له سبب واحد وهو إيصال الحقيقة الكاملة للوفد الزائر.. و عدم ترك المجال للرأي الواحد لحركة النهضة و أتباعها خاصة بعد مقاطعة جل الاطراف من الصف الديمقراطي.



2- كنت قد طلبت من الوفد منذ البداية اجابة واضحة حول سؤال"هل جاؤوا لمساندة النهضة ودعمها" كما روج بعضهم ام ان مجيئهم هنا كأصدقاء لتونس و لشعبها كان لدعم الديمقراطية؟ الاجابة كانت بالنفي و أكدوا أنهم هنا لدعم الديمقراطية التونسية دون أي انحياز لأي طرف سياسي و هو مادونه و نشره السيناتور مورفي في بلاغه اثر الاجتماع.



3- أكدت في تدخلي أمام الوفد أن ماحدث يوم 25 جويلية كان انتصارا للارادة الشعبية التي ملت من الازمة الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الخانقة وانه لا مجال للعودة الى الوراء، فلا فائدة من المزايدات الفارغة و نحن لا نقبل دروسا في الوطنية من أحد، وأعتبر أن استقبال الوفد من طرف رئيس الجمهورية انهى الجدل حول هذه الزيارة."

التقى عضوا الكونغرس الأمريكي كريس مورفي وجون أوسوف، يوم السبت، أربعة أعضاء بمجلس نواب الشعب، وهم النائب المستقل حاتم المليكي والنائبة عن حركة النهضة سيدة الونيسي والنائب عن حركة تحيا تونس مروان فلفال والنائبة عن حزب قلب تونس سميرة الشواشي.وقال المليكي، إنّ اللقاء قد دام حوالي ساعة ونصف ، وكان بمثابة تقييم لمرحلة ما بعد قرارات رئيس الجمهورية المعلنة يوم 25 جويلية الفارط، مفيدا بأنّه أكّد لعضوي مجلس الشيوخ أنّ ما تم إقراره في ذلك اليوم كانت له أسباب موضوعيّة، نظرا لما عاشته البلاد طيلة عشر سنوات من "ديمقراطيّة شكليّة وفاسدة"، فضلا عن تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة.وأضاف أنه أوضح خلال اللقاء، أنّ التحدي الأبرز اليوم يتمثل في وضع خارطة طريق واضحة، من أجل استعادة مؤسسات الدّولة وتنظيم انتخابات في أقرب الآجال.النائب عن حركة تحيا تونس مروان فلفال تحدث من جهته عن أسباب لقائه وفد الكونغرس الأمريكي وقال أنه كان تلقى دعوة بصفته النيابية للقاء وفد من الكونغرس الامريكي أثناء زيارته لتونس مضيفا في تدوينة كتبها على صفحته بالفايسبوك "رفعا لبعض المغالطات المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي و ما اكثرها أوضح ما يلي:"