الصحفي محمد اليوسفي يكشف: الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت طبيبا نفسيا ضمن الوفد الذي التقى قيس سعيد مؤخرا

كشف الجمعة 3 سبتمبر، الاعلامى محمد اليوسفي أن الوفد الأمريكي الذي زار تونس مؤخرا وتم استقباله من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يضم في صفوفه طبيبا نفسيا.وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم إنه تم تقديم الطبيب النفسي على أنه ديبلوماسي وهذا "يغيظني برشا وهذا يطرح عديد التساؤلات".وتابع قائلا انه على الرئيس مراجعة حساباته وأن يقبل بالرأي المخالف وان يبتعد عن طريقة " انا ربكم الاعلى" في الاصلاح ومقاومة الفساد.