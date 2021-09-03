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الصحفي محمد اليوسفي يكشف: الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت طبيبا نفسيا ضمن الوفد الذي التقى قيس سعيد مؤخرا

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 15:17قراءة: 0 د, 25 ث
كشف الجمعة 3 سبتمبر، الاعلامى محمد اليوسفي أن الوفد الأمريكي الذي زار تونس مؤخرا وتم استقباله من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد يضم في صفوفه طبيبا نفسيا.
وقال خلال استضافته في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم إنه تم تقديم الطبيب النفسي على أنه ديبلوماسي وهذا "يغيظني برشا وهذا يطرح عديد التساؤلات".
وتابع قائلا انه على الرئيس مراجعة حساباته وأن يقبل بالرأي المخالف وان يبتعد عن طريقة " انا ربكم الاعلى" في الاصلاح ومقاومة الفساد.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 231786

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 03 Septembre 2021 à 15h 14m |           
تابع قائلا انه على الرئيس مراجعة حساباته وأن يقبل بالرأي المخالف
هل هذه نصيحة من الصحفي التونسي ام من الطبيب النفسي الامركي الذي قابل سعيد
وهل مازالت الولايات المتحدة تستعمل اساليب اوائل القرن الماضي للتعرف على الاشخاص ام ان الصحفي يعيش في كهوف التاريخ ويدعي في العلم فلسفة

Fenac  (Tunisia)  |Vendredi 03 Septembre 2021 à 14h 52m |           
التونسي الوحيد الي فكر هكا الخطرة تونسي

Babamomes  (Tunisia)  |Vendredi 03 Septembre 2021 à 14h 33m |           
JOE biden a demande au journaliste youssefi de devenir conseiller à la maison blanche pour diffuser des informations bidons



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