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المنستير: الاحتفاظ بمتفقد من أجل التحرش بمعلمة

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 12:49قراءة: 0 د, 34 ث
أكد اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، كاتب عام نقابة السلك المدني بالمنستير توفيق الشاهر أن معلمة متربصة تقدمت بعريضة إلى وكيل الجمهورية بالمنستير ضد متفقد تعليم ابتدائي من أجل التحرش بها، مشيرا إلى أن النيابة العمومية أحالت الشكاية على الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل.

وأفاد الشاهر لاذاعة شمس أف أم بأن الشاكية أكدت خلال الأبحاث الأولية أن المتفقد يقوم بمضايقتها ويتعمد زيارتها في منزلها في أوقات مختلفة وبتعلات واهية، مما أثار إزعاجها، كما يعمد إلى التحرش بها داخل القسم مدعيا بأنه الوحيد القادر على تحسين وضعيتها المهنية وترسيمها.

وذكر أن المتهم أنكر ما نسب إليه خلال الأبحاث، رغم مجابهته بالتسجيلات الصوتية، فتم الاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث.

المصدر - شمس

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