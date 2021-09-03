Babnet Babnet  Abdelwahab - عاشق الروح  

ماهر مذيوب يقدم شكوى للجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 12:22قراءة: 0 د, 13 ث
نشر الجمعة 3 سبتمبر، النائب بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب تدوينة على صفحته بالفاسبوك أكد من خلالها أنه تقدم بشكوى للجنة حقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي حول تجميد ثم تعليق عمله كمنتخب إلى أجل غير مسمى على أسس وصفها بالتعسفية و غير الدستورية.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231778



En continu

Toutes les news

الجمعة 03 سبتمبر 2021 | 25 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:16 18:47 15:57 12:26 05:52 04:22
Babnet
34°
Babnet35°Babnet% 52:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2532°-2631°-2530°-2430°-24
  • Avoirs en devises
    20015,4

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29581 DT        1$ =2,79167 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   1652,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة