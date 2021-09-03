نشر الجمعة 3 سبتمبر، النائب بمجلس نواب الشعب ماهر مذيوب تدوينة على صفحته بالفاسبوك أكد من خلالها أنه تقدم بشكوى للجنة حقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي حول تجميد ثم تعليق عمله كمنتخب إلى أجل غير مسمى على أسس وصفها بالتعسفية و غير الدستورية.
ماهر مذيوب يقدم شكوى للجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي
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