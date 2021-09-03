المروج ... يوهم صاحبات المحلات التجارية بتمكينهن من قروض ثم يتحيل عليهن ويلهف اموالهن

تمكن أعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بالمروجات أمس من القبض على كهل تحيل على بعض التاجرات بالجهة ولهف منهن اموالهن.



ويفيد ملف القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على اثر تعرّض مجموعة من النّساء صاحبات محلاّت تجاريّة إلى عمليّات تحيّل من قبل شخص والاستيلاء من لدُن كلّ منهنّ على مبلغ مالي قدره 600 دينار كمعلوم تأمين للحصول على قرض بعد ايهامهنّ بكونه صاحب شركة تمكّن أصحاب المشاريع الصّغرى من قروض، وما ان تسلم تلك الاموال لاذ بالفرار واختفى عن الانظار وبانطلاق الابحاث تمكّن اعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالمروجات، يوم أمس الخميس 2 سبتمبر 2021، بعد تعميق التّحرّيات، من التّعرّف على المتهم والقبض عليه.



وبالتّحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه وبمزيد التّحرّي في شأنه، تبيّن أنّه محلّ 3 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل السّرقة والاعتداء بالعنف الشّديد.



باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.



