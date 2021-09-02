بداية من اليوم ... التلقيح متاح لغير المسجلين في منظومة إيفاكس

أعلنت وزارة الصحة أنّه بإمكان غير المسجلين على منظومة Evax أنه بامكانهم الإلتحاق بالمراكز المخصصة للتلقيح للتسجيل وتلقي التطعيم شريطة الإستظهار بوثيقة تثبت الهوية وذلك بداية من اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 ( إبتداء من منتصف النهار 12:00).







