أعلنت وزارة الصحة أنّه بإمكان غير المسجلين على منظومة Evax أنه بامكانهم الإلتحاق بالمراكز المخصصة للتلقيح للتسجيل وتلقي التطعيم شريطة الإستظهار بوثيقة تثبت الهوية وذلك بداية من اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 ( إبتداء من منتصف النهار 12:00).
بداية من اليوم ... التلقيح متاح لغير المسجلين في منظومة إيفاكس
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