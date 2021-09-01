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مرناق: مداهمات أمنية وتفكيك عدة اوكار لتعاطي المخدرات وترويجها

Publié le Mercredi 01 Septembre 2021 - 17:25قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - تمكن أعوان مركز الامن الوطني بمرناق واثر القيام بمداهمات أمنية من تفكيك عدة اوكار لتعاطي المخدرات وترويجها وايقاف عدة مروجين وحجز اكثر من 300 قرصا مخدرات وكميات من الزطلة .وحقن سبيتاكس.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.

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