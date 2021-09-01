الارتقاء بالأداء ومزيد تحسين الخدمات محور جلسة عمل عن بعد بين وزير أملاك الدّولة بالنيابة والمديرين الجهويين.

اجتمع أحمد عظوم، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة اليوم الأربعاء 01 سبتمبر 2021، عبر تقنية التواصل عن بعد بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية، والتي تندرج في إطار دعمه المتصل لنشاطها قصد الرفع من وتيرته ودفع مساهمة العقار الدولي في مسيرة التنمية الجهوية والمحلية.



وبعد تثمين دور الإدارات الجهوية ومجهوداتها والتنويه بها، شدد الوزير خلال هذا اللقاء على ضرورة تواصل تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي والالتزام بها حماية لموظفي الوزارة والمتعاملين معها موصيا بالإقبال على التطعيم.



وأشار أحمد عظوم إلى ضرورة تضافر الجهود من اجل تدعيم المناخ الاجتماعي وتنقيته داخل الإدارات الجهوية وغيرها من مصالح الوزارة بما من شأنه ان يرتقي بالأداء ويساهم في مزيد تحسين الخدمات المسداة.

كما أكد على ضرورة بذل العناية اللازمة لحماية الممتلكات العمومية واتخاذ جميع الإجراءات الفورية المستوجبة إداريا وقضائيا لصدّ كلّ اعتداء يطالها وبسط سلطة القانون.







