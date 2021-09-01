القبض على مضيف طيران في الخطوط التونسية حاول تهريب 200 ألف أورو

تم ظهر اليوم إلقاء القبض على مضيف طيران بشركة الخطوط التونسية، حاول تهريب مبلغ من العملة الصعبة ناهز 200 ألف أورو .



وتتمثل تفاصيل العملية وفق ما نشرته اذاعة موزاييك في اشتباه عون الأمن بقاعة المغادرة في طاقم طائرة تونسي الجنسية كان يستعد لصعود الطائرة، و على إثر مروره على بوابة الكشف تمّ ضبط لفّة أولى من الأوراق النقدية بقيمة 100 ألف أورو و بإخضاعه إلى التفتيش البدني الدقيق من قبل أعوان الديوانة تمّ ضبط مبلغ إضافي بلغ 99500 أورو مخفية تحت حزام سروال المهرّب ليبلغ المبلغ الجملي المحجوز 200 ألف أورو ما يعادل 660 ألف دينار تونسي.



