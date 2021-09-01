بحث الاستعدادات للمنافسات الرياضية الجماعية القارية والدولية لسنة 2022

في اطار اعداد مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني لسنة 2022 وضبط الاولويات والبرامج المستقبلية في قطاعات الشباب والرياضة والتربية البدنية، اشرفت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي صباح اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021 على جلسة عمل خصصت لمناقشة البرامج المستقبلية وضبط المشاريع ذات الاولوية التي سيتم تدارسها وادراجها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2022.



ويعد :

- الاستعداد للمنافسات القارية والدولية لسنة 2022 بالنسبة للرياضات الجماعية والاعداد المسبق لرياضيي النخبة للألعاب الأولمبية 2024.

- مراجعة عقود الأهداف والمنح للرياضيين وتصنيفهم وتوفير الظروف المادية والتجهيزات الملائمة لحصد التتويجات.

- تطوير المنشآت الشبابية والرياضية خاصة بالمناطق الحدودية والجهات الداخلية ذات الأولوية

- تأهيل المرفق الشبابي في الوسط الريفي ومواصلة الخطة الوطنية لدور الشباب النموذجية

- مزيد دعم وتطوير السياحة الشبابية والرياضية

- ملف الانتدابات وبرامج التكوين والبحث وتطوير المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.



