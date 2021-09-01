محمد كريشان: مستشار في رئاسة الجمهورية عرض علي منصب مسؤول الإعلام في قصر قرطاج ورفضت

كشف الإعلامي بقناة الجزيرة محمد كريشان في مقال بعنوان "كُلُّنا قيس سعيّد" نشر اليوم على جريدة القدس العربي اللندنية ونشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن احد مستشاري رئيس الجمهورية اتصل به قبل عدة أشهر واقترح عليه منصب مسؤول الإعلام في قصر قرطاج.وقال كريشان " رفضت المنصب لم أعمل طوال حياتي إلا في مهنة الصحافة التي لا أجيد غيرها، على فرض أني أجيدها فعلا، ومن الصعب أن أقبل في هذا العمر منصبا سياسيا حتى وإن كان ذا صلة بالصحافة. وأضفت بأنني، مع ذلك، على استعداد كامل للمساعدة في أي استشارة إعلامية حتى لو تطلبت مني القدوم إلى تونس، على أن تكون بلا مقابل ولا تتحمل الرئاسة لا تكاليف السفر ولا الإقامة.