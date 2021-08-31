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البحيري: غضب التونسيين يوم 25 جويلية لم يكن تعبيرا شعبيا عن كره النهضة

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 23:02قراءة: 0 د, 45 ث
أفاد النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري أن غضب التونسيين يوم 25جويلية لم يكن تعبيرا شعبيا عن كره لحركة طالما احتضنها وآزرها ولا كفرا بالثورة والديمقراطية التي دفع أجيال من التونسيين دماؤهم الطاهرة الزكية ثمنا لها .

وقال البحيري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك يوم الثلاثاء 31 أوت 2021 أنه كان بحجم انحيازهم لثورة 17ديسمبر 14جانفي وعشقهم لها وتضحياتهم من اجلها ودفاعهم على قيمها ومطالبها وبحجم خيبة أملهم في حركة منحوها ثقتهم و عقدوا عليها آمالا كبيرة.
وأضاف " أنهم غضبوا عندما رأوا عبير وأعداء الثورة يعبثون بمكاسب ثورتهم دون رادع وحكومة مشلولة صماء بكماء عرجاء عيّنها رئيس الجمهورية وتبنتها النهضة ومجلس منتخب حوله أنصار الاستبداد والشعبويين الى مهزلة وأغلبية عاجزة عن وضع حد للعبث في ظل أوضاع صحية ومادية تتدهور يوما بعد يوم".
وتابع نور الدين البحيري ''يبقى علينا في النهضة وعلى غيرنا تلقي الرسالة واستيعاب الدرس حتى لا نخطئ التقدير ونحسن اختيار طريق الإنقاذ والإصلاح.''


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