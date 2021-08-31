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أمطار رعدية متوقعة الليلة

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 22:18قراءة: 0 د, 26 ث
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ مساء الثلاثاء، أن آخر صور القمر الاصطناعي أظهرت نشاطا للسحب الرعدية شمال شرق الجزائر، ومن المنتظر أن تشمل تدريجيا خلال الساعات القادمة وفي مرحلة أولى عددا من المعتمديات الغربية للشمال والوسط ترافقها امطار مع إمكانية تساقط البرد في أماكن محدودة تزامنا مع هبات رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س.

وتكون الخلايا الرعدية التي نشطت بجنوب ولاية نابل وشمال سوسة، بصدد مغادرة البلاد في اتجاه خليج الحمامات. كما من المتوقع أن تتراوح الحرارة ليلا بين 25 و30 درجة وتصل الى 33 بالجنوب الغربي للبلاد.

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