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أنس جابر تستهل مشاركتها الليلة في بطولة أمريكا

Publié le Lundi 30 Août 2021 - 07:45قراءة: 0 د, 11 ث
حافظت البطلة التونسية أنس جابر على المركز 21 عالميا وفق أخر تصنيف لرابطة محترفات التنس، وتواجه أنس جابر الليلة على الساعة التاسعة و نصف في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة أمريكا المصنفة 56 عالميا الفرنسية أليزيه كورناي.

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