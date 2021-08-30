أنس جابر تستهل مشاركتها الليلة في بطولة أمريكا

حافظت البطلة التونسية أنس جابر على المركز 21 عالميا وفق أخر تصنيف لرابطة محترفات التنس، وتواجه أنس جابر الليلة على الساعة التاسعة و نصف في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة أمريكا المصنفة 56 عالميا الفرنسية أليزيه كورناي.



