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تواصل نشاط السحب الرعدية بالمرتفعات الغربية بعد الظهر ترافقها أمطار مع تساقط البرد

Publié le Lundi 30 Août 2021 - 07:17قراءة: 0 د, 28 ث
اليوم الاثنين 30 اوت يمثل دخول فصل الخريف استنادا للتقويم الفلاحي ...

ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي تتواصل مؤشرات نشاط السحب الرعدية بالمرتفعات الغربية بعد الظهر ترافقها أمطار مع تساقط البرد باماكن محدودة وتشمل تدريجيا ومحليا بعض المعتمديات الشرقية..

الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س بالجنوب كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور السحب الرعدية .. البحر قليل الاضطراب إلى متموج..

الحرارة في مستوى المعدلات العادية وتتراوح القصوى بين 29 و35 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 36 و40 ببقية الجهات وتصل الى 42 بأقصى الجنوب.. ..
https://youtu.be/



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