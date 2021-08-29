القبض على شخصين من أجل افتكاك سيارة تاكسي تحت طائلة التهديد

إثر تقدم سائق سيارة أجرة "تاكسي" فجر اليوم 29 أوت 2021 إلى مقر مركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة والإعلام عن تعرضه إلى افتكاك سيارته من قبل مجهولين اللذان قاما باستيقافه قصد إيصالهما إلى وجهتهما ليتوليا في منتصف الطريق تهديده بواسطة سلاح أبيض وافتكاك السيارة، تعهدت وحدات المنطقة المذكورة بالبحث في الموضوع لتتمكن، بعد تحديد مكان تواجد المعنيين، من القبض عليهما وحجز أسلحة بيضاء والسيارة.



بالتحري معهما، اعترفا بما نسب إليهما.



ووفق بلاغ للداخلية أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما من أجل "السرقة الموصوفة والتهديد باستعمال سلاح أبيض" واتخاذ ما يتعين في شأنهما.



