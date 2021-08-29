وزارة النقل: أكثر من 500 حافلة وضعت على ذمّة حملة التلقيح

تبعا لما راج ببعض المواقع الاخبارية حول تسخير وزارة النقل واللوجستيك 70 حافلة نقل عمومي لتامين نقل المواطنين الى مراكز التلقيح في إطار اليوم الثالث للتلقيح المكثف الذي تم تنظيمه اليوم الاحد 29 اوت 2021،,أوصحت وزارة النقل في بلاغ تلقينا نسخة منه ان الرقم المذكور يتعلق باسطول الحافلات الذي سخرته حصريا شركة نقل تونس في الغرض لفائدة ولايات تونس الكبرى وذلك ابتداء من الساعة السادسة والربع صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء دون انقطاع.



وللعلم فان الاسطول الجملي للحافلات الذي وضعته شركات النقل الوطنية والجهوية على ذمة حملة التلقيح ، قدّر بأكثر من 500 حافلة.

وتجدر الإشارة الى ان وزارة النقل واللوجستيك دعت الشركات المعنية تحت الاشراف الى اعتماد وتيرة سفرات تمكّن المواطنين من التنقل في ظروف تراعى فيها إجراءات التوقي من جائحة كورونا.





