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نزيهة رهيبة تعليقا على جريدة الانوار: من يقول انصاف الحقائق يفتح الباب للأكاذيب‎‎

Publié le Samedi 28 Août 2021 - 09:39قراءة: 0 د, 30 ث
وصفت الجمعة 27 أوت، الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة ما https://www.babnet.net/rttdetail-231370.asp target=_blank rel="noreferrer noopener">نشرته جريدة الانوار بخصوص مخطط اغتيال الرئيس باللعب بالنار والجنون الاعلامي محملة المسؤولية لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقالت نزيهة رجيبة " الرئيس هو المسؤول عن هذا الجنون الاعلامي فهو الذي بدأ الحديث عن نية اغتياله...وذهب ابعد من ذلك فقال انه يعرف من ينوون اغتياله ..وحدد هويتهم الايديولوجية..... وبعد ذلك ؟....بعد ذلك لا شي...لا قضايا مرفوعة ولا ايقافات!!!".
وتابعت محملة المسؤولية لقيس سعيد بالقول "من يقول انصاف الحقائق ...يفتح الباب للأكاذيب" مشيرة الي أنها رغم ذلك ما زالت حتي الآن في صف 25 جويلية ".


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