عبير موسي تدعو قيس سعيد للتدخل لعقد اجتماع حزبها بزغوان

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الجمعة 27 أوت 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل للسماح بعقد اجتماع لحزبها بولاية زغوان .وأفادت عبير موسي في فيديو نشرته مساء الجمعة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن حزبها يتعرض للعرقلة والمنع من النشاط، مطالبة رئيس الجمهورية بالالتزام بمبدأ المساواة وتطبيق القانون والاذن لمعتمد زغوان بتمكينها من عقد اجتماع الحزب، مضيفة أن التدابير الاستثنائية لا تمنع من عقد الاجتماعات والتظاهرات .وأكدت موسي أن حزبها قرر عرض لوائح المؤتمر على الهياكل وتمت برمجة اجتماع في ظل عدم وجود مانع قانوني أو رئاسي يمنع من القيام باجتماع في مكان مفتوح يشارك فيه من استكملوا التلقيح .واوضحت أنها أرسلت طلب إلى معتمد زغوان في الآجال القانونية وأعلمته بطلب عقد اجتماع حزبها في إطار احترام البروتوكول الصحي، مضيفة أنه تم الاتفاق في البداية بتوجيه مراسلة لمدير اقليم الحرس الوطني لتأمين الاجتماع إلا أن طلبها جوبه بالرفض في الأخير عن طريق مكتوب من قبل معتمد زغوان متعللا بالظرف الصحي.