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تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط مطار كابول

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 21:26قراءة: 0 د, 33 ث
تدين تونس بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط مطار كابول وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين الأفغان وعناصر من القوات الأمريكية.

وفي بلاغ للخارجية , تفدمت تونس بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين في هذا الاعتداء الغاشم.

وتؤكد تونس مجددا رفضها القاطع لكافة مظاهر العنف والتطرف والإرهاب، وتهيب بالمجتمع الدولي مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون لمكافحة كل أشكال هذه الظواهر الخطيرة.

كما تجدد تونس التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في أفغانستان بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات، وتدعو كافة الأطراف الأفغانية إلى بذل كل ما في وسعها لتحقيق الاستقرار والسلام من أجل توظيف كل الجهود لخدمة التنمية بما يستجيب لتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق.

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