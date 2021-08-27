الجرندي يلتقي رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الجمعة، رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا، محمد أوجار، الذي كان مرفوقا بمنسق ورئيس سكرتارية البعثة، محمد أبو حارثية.



وأعرب أوجار، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة عن وزارة الخارجية، عن "تقدير البعثة لاحتضان تونس لمقرها، وما تقدمه لها من تسهيلات لتنفيذ ولايتها على الوجه الأكمل، وحتى يتسنى لها تقديم تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف المزمع عقدها خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2021".



وأطلع رئيس البعثة الوزير على أهم ملامح ولايتها ومضامين عمل فريق المحققين، وفقا لما اقتضاه قرار مجلس حقوق الإنسان المنشئ لها، والمعتمد في جوان 2020.



من ناحيته، أعرب وزير الخارجية عن حرص تونس على التعاون البناء مع آليات مجلس حقوق الإنسان، من جهة، ومعاضدتها للجهود الأممية في دعم واستقرار ليبيا الشقيقة، من جهة أخرى، بما يؤهلها لإرساء مؤسسات دائمة قادرة على تهيئة البيئة الضامنة لحقوق الإنسان والنهوض بها.



كما أكد استعداد تونس لتقديم الدعم الفني واللوجستي لفريق البعثة لتوفير ظروف الإقامة الملائمة لها ببلادنا، على غرار غيرها من الهياكل الأممية.



