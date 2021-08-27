سامية عبّو تدعو قيس سعيّد لمحاسبة بعض القُضاة الفاسدين

دعــت اليوم الجمعة النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو رئيس الجمهورية قيس سعيد لمخاطبة الشعب التونسي وتقديم رؤيته للفترة المقبلة.كما شددت في حوار على اذاعة شمس على ضرورة الإعلان عن رئيس الحكومة وفريقه الحكومي .ودعت عبو أيضا رئيس الجمهورية لتكوين فريق مهمته فقط مراقبة الوزارات لتحديد حجم الخراب في هذه الدولة.وقالت عبو في نفس الحوار’’ على رئيس الجمهورية ايضا البداية بمحاسبة بعض القضاة المتورطين والذين شوهوا السلك القضائي .وتابعت قائلة ’’من غير الممكن اليوم مكافحة الفساد في ظل وجود بعض القضاة الفاسدين والمتورطين والمالكين لثروة فاحشة’’ .وأكــدت عبو بأن قيس سعيد ذاهب في طريق الاصلاح ومحاربة الفساد ,ولكن لا بد من محاسبة القضاة المتورطين وتطبق قانون تضارب المصالح والثراء الغير مشروع عليهم .ودعت لتطبيق هذا القانون بكل حرفية وجدية على القضاة والنواب ورؤساء الحكومات والنيابة العمومية التي يرأسها وزير العدل الذي خربَ البلاد وتكتم عن الملفات بحسب تعبيرها .وقالت عبو هناك إمكانية واردة كي يتكتل هؤلاء المجرمين لتعطيل البلاد وتعطيل الاقتصاد.