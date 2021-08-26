في رده علي تدوينة المحامية ليلي الحداد النائبة عن حركة الشعب, عبّر الديبلوماسي السابق حسن المحنوش عن اكباره لرئيس الجمهورية وقال في تدوينة مطولة ان الفضل يعود الى تفاعل رئيس الجمهورية الذي بادر بتعويض مسؤول سام بوزارة الداخلية وقال ان المحامية الموكلة من طرف عائلات الشهداء استغلت الموضوع لنفخ صورتها لتظهر بمظهر البطلة التي غيرت مجري الاحداث مع ان رئيس الجمهورية تفاعل تلقائيا من خلال مستشاريه للقطع مع المزايدات وقال في تدوينتين البطولة الوحيدة هي للسيد رئيس الدولة الذي اراد بتفاعله هذا ان يقلب السحر على الساحر منوها بما قامت مصالح الرئاسة واتخذ من هذا الموضوع للمقارنة بينه وبين مظلمة العقيد القلمامي مطالبا ان يكون التفاعل بنفس القدر مع مظلمة طال امدها وان من واجب المحيطين ان يحيطوه بكل المظالم المعروفة متسائلا لماذا لا تتفاعل الرئاسة مع مظلمة العقيد القلمامي وهو ملف مثقل بالمظالم والتجاوزات كمثل لضرب القانون عرض الحائط والدوس على القانون وتجاهلة وهو امر لن يرضاه رئيس الجمهورية مطالبًا برد الاعتبار لهذا الرجل الوطني صاحب الكفاءة والسمعة الطيبة.
الديبلوماسي السابق حسن المحنوش لليلى الحداد :لا يجب الركوب على الاحداث و المبادئ لا تتجزأ
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