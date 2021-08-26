Babnet Babnet  Om Kalthoum - أنت فين والحب فين  

محسن مرزوق: نحن لسنا في الجمهورية الثالثة نحن في جمهورية الا واحد

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 17:16قراءة: 0 د, 24 ث
قال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق في حوار عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" انه ينتظر من الرئيس قيس سعيد القبض على الأطراف المتهمة بالاغتيالات والتسفير ومحاسبة من أدانتهم محكمة المحاسبات.

وأضاف محسن مرزوق " نحن الآن لسنا في الجمهورية الثالثة بل نحن في الجمهورية إلا واحد متابعا " لا يمكن ان نستمر في الإجراءات الاستثنائية".

وتابع مرزوق " من الممكن للرئيس ان يتحاور مع المنظمات الوطنية والشخصيات المعتبرة والعمل على إيجاد حلول للازمات الاقتصادية والوبائية".


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231339



En continu

Toutes les news

الخميس 26 أوت 2021 | 17 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:29 18:58 16:03 12:28 05:45 04:13
Babnet
32°
Babnet34°Babnet% 40:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
7.2 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2534°-2337°-2531°-2532°-23
  • Avoirs en devises
    19811,7

  • (25 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29036 DT        1$ =2,80179 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 aout)   1030,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة