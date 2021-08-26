محسن مرزوق: نحن لسنا في الجمهورية الثالثة نحن في جمهورية الا واحد

قال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق في حوار عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" انه ينتظر من الرئيس قيس سعيد القبض على الأطراف المتهمة بالاغتيالات والتسفير ومحاسبة من أدانتهم محكمة المحاسبات.وأضاف محسن مرزوق " نحن الآن لسنا في الجمهورية الثالثة بل نحن في الجمهورية إلا واحد متابعا " لا يمكن ان نستمر في الإجراءات الاستثنائية".وتابع مرزوق " من الممكن للرئيس ان يتحاور مع المنظمات الوطنية والشخصيات المعتبرة والعمل على إيجاد حلول للازمات الاقتصادية والوبائية".