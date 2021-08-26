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النهضة تتبرأ من شكاية النائب بشر الشابي ضد رئيس الجمهورية

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 16:33قراءة: 0 د, 37 ث
أكدت حركة النهضة اليوم الخميس 26 أوت 2021، في بيان لها أن الشكاية التي تقدم بها الأستاذ المحامي بشر الشابي والنائب بكتلتها ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد تتعارض مع توجهات لجنة إدارة الأزمة السياسية صلبها ذات الاختصاص الحصري في الموضوع.
وأضافت الحركة أن الشكاية شخصية ولا تلزمها، لا سيما وأن كانت قد عبرت مرارا عن مواقف مختلفة حسب البيان.


وكان المحامي والنائب عن حركة النهضة بشر الشابي تقدم الخميس 26 أوت، بشكاية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل ارتكابه لجريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا واقامة نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القانون.

كما اتهم المحامي بشر الشاب رئيس الجمهورية باستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره... وفق ما جاء في نص الشكاية.



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