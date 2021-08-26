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رئيس الدّولة يشرف على موكب توديع بعثة عسكريّة تونسيّة لجمهوريّة إفريقيا الوسطى

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 16:05قراءة: 0 د, 39 ث
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 26 أوت 2021 بالقاعدة العسكرية بالعوينة، على موكب توديع البعثة العسكرية التونسية التي ستشارك في الوحدة الجوية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأكّد رئيس الدولة على أن تونس تؤمن بالأمن والسلم في الداخل وفي الخارج، وأنه ليس من قبيل الصدفة أن تجدّد منظمة الأمم المتحدة التعويل على القوات العسكرية التونسية الباسلة.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته لأداء هذه المهمة الأممية الجديدة بنفس روح البذل والعطاء وبنفس قواعد الانضباط المشهود بها للقوات المسلحة العسكرية التونسية.
كما شدّد رئيس الدولة على أن هذه المشاركة تحمل عدّة عبر ومعان إذ تؤكّد على أن مؤسسات الدولة تواصل العمل بالرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها بلادنا.


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