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المروج 1: عصابة مسلحة بساطور تنفذ 6 براكاجات في ساعة واحدة

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 10:39قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالمروج الاول فجر أمس من القبض على عصابة اجرامية اختصت البراكاجات باستعمال ساطور تتكون من 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية في الاجرام، نفذوا 6 عمليات سلب لتجار وعملة في ساعة واحدة .

وبينت الابحاث انهم من مستهلكي المخدرات وانهم محل تفتيش في قضايا مشابهة ،بعرضهم على الشاكين تعرف عليهم عدة مواطنين .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.



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