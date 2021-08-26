المروج 1: عصابة مسلحة بساطور تنفذ 6 براكاجات في ساعة واحدة

باب نات -





تمكن أعوان مركز الامن الوطني بالمروج الاول فجر أمس من القبض على عصابة اجرامية اختصت البراكاجات باستعمال ساطور تتكون من 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية في الاجرام، نفذوا 6 عمليات سلب لتجار وعملة في ساعة واحدة .وبينت الابحاث انهم من مستهلكي المخدرات وانهم محل تفتيش في قضايا مشابهة ،بعرضهم على الشاكين تعرف عليهم عدة مواطنين .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.