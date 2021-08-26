بن خليل: ''الوضع الوبائي مازال مخيفا وفي أي لحظة يمكن أن يتطور ''



نسبة الغياب عن التلاقيح تتراوح بمعدل يومي بين 30 و40% أكثرهم من فئة 40 سنة فما فوق

أقرت عضوة اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل، اليوم الخميس، إن الوضع الوبائي مازال مخيفا وفي أي لحظة يمكن أن يتطور طالما نسبة التحاليل الإيجابية أكثر من 20%''.وقالت بن خليل خلال حوارها في اذاعة شمس، إن" الوضعية الوبائية في تونس تتحسن تدريجيا لكن بنسق بطيئ وضغيف".وأضافت أنه "لا يمكن الإقرار بتحسن الوضع الوبائي نهائيا إلا عندما تصل نسبة التحاليل الإيجابية ل10 بالمائة وتصل حتى 5 بالمائة".وشددت بن خليل على "ضرورة الحذر حاليا خاصة من السلالات المتحورة التي يمكن ان تتسرب للبلاد".و أكدت بن خليل، أن نسبة الغياب عن التلاقيح تتراوح بمعدل يومي بين 30 و40 بالمائة.وأقرت إنه يتم توجيه إرساليات للمواطنين ولا يستجيبون وأكثرهم من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق، وفق تعبيرها.وقالت بن خليل إنه تم توجيه 91 الف إرسالية الأيام الفارطة ولم يستجب سوى 32 ألف شخص للإستدعاء.ووجهت محدثة شمس آف آم نداء للفئة العمرية 40 سنة فما فوق للإقبال على التلقيح يوم الأحد القادم.ويذكر ان الاحد 29 اوت 2021 هو يوم وطني للتلقيح المكثف للفئة العمرية 40 سنة فما فوق والفئة العمرية بين 15 و17 سنة.