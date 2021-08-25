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المكي: ""لو صار البرلمان جزءا من الماضي لما مدّد رئيس الدولة في قرارا تعليق نشاطه"

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 17:09قراءة: 0 د, 36 ث
أفاد القيادي بحركة النهضة عبد الطيف المكي بأن الحركة ستذهب في صورة ما تمت دعوتها من طرف رئيس الجمهورية للحديث مشيرا إلى أن مشاكل النهضة الداخلية سيتم حلها بين الأعضاء، على حد تعبيره
وأوضح المكي، في تصريح لاذاعة الديوان أف أم، أن رئيس الحركة لن يمانع من ذهاب أي عضو للحديث باسم الحركة.

واعتبر المكي أنه "لو صار البرلمان جزءا من الماضي لما مدّد رئيس الدولة في قرارا تعليق نشاطه".

ويذكر أن حركة النهضة أعلنت مؤخرا أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، برئاسة عضو المكتب التنفيذي محمد القوماني موضحة أنها لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت.



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