القوماني:'' رئيس الجمهورية تحته كل الصواريخ ولم يتمكن من وضع حد للمضاربين والمحتكرين وللوبيات الفساد''



عقد اللوبيينغ موجود لكن الحركة لم تعقد أي عقد ولم تحول أي أموال والنهضة مستعدة لأي تتبع قانوني

قال المكلف بإدارة الأزمة السياسة في حركة النهصة محمد القوماني، اليوم الأربعاء، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد تحته كل الصواريخ لكنه لم يتمكن من وضع حد للمضاربين والمحتكرين وللوبيات الفساد".و قال في تصريح لاذاعة شمس آف آم "هذه عينة بسيطة لان الامور لم تكن سهلة في تونس رغم ان رئيس الجمهورية لديه كل الإمكانيات المتاحة وكل السلطات متمركزة لديه لكن يوجد صعوبة لان الأوضاع معقدة في البلاد".وأشار القوماني إلى أن "حركة النهضة كانت تعقد تحالفات من أجل وضع أفضل في البلاد لكن فشلت".وأقر محمد القوماني، بوجود عقد اللوبييغ. وقال إن "الحركة لم تعقد أي عقد ولم تحول أ موال إلى الخارج ومستعدة لأي تتبع قانوني".واكد القوماني أنه "لا مشكل لدى حركة النهضة في التحقيق معها في أي موضوع"، مضيفا أن "الحركة لم تعترض على إجراءات المؤسسة القضائية وقراراتها".وشدد القوماني التأكيد على سلامة قائمات الحركة، لافتا النظر إلى أنهم لم يخالفوا القانون وفتح التحقيق في موضوع اللوبيينغ لا يعني ثبات الجريمة والتحقيق سيكشف من وراء العقد، وفق تعبيره.ودعا القوماني رئيس الجمهورية لتتبع المتورطين في المال السياسي والفاسدين والمفسدين، مبينا ان الحركة إنتخبها الشعب ولا أحد ينوبه سواء أخطات او اصابت الشعب مازال موجودا، حسب قوله.